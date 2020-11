Coronavirus trapanese: 252 guariti e meno uno in Intensiva

Consueto appuntamento con i dati relativi all’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani; il numero dei positivi – al netto di guariti e deceduti – è suddiviso così nei seguenti comuni del trapanese, alla data del 3 novembre 2020:

Alcamo 207, Buseto Palizzolo 8, Calatafimi-Segesta 4, Campobello di Mazara 9, Castellammare del Golfo 52, Castelvetrano 49, Custonaci 25, Erice 53, Favignana 5, Gibellina 9, Marsala 129, Mazara del Vallo 100, Paceco 17, Pantelleria 30, Partanna 13, Petrosino 6, Poggioreale 1, Salaparuta 2, Salemi 16, Santa Ninfa 2, Trapani 210, Valderice 30, Vita 2, San Vito Lo Capo 21.

Il totale dei positivi al momento è di mille. Come si può notare rispetto a ieri, c’è un boom di guariti, passando da 558 a 810. I deceduti sono 37, uno in più. Scende di un’unità la terapia intensiva, passando da 7 a 6, i ricoverati del territorio non in intensiva sono sempre 39.

Anche i tamponi sono in crescita, ne sono stati effettuati in 24 ore 937, mentre sono 824 i test per la ricerca dell’antigene.

Il dato che risulta più in crescita è quello di Mazara, in 24 ore si è passati da 88 casi a 100; negli altri comuni piccole variazioni e nella maggior parte tanti guariti.

Molto probabilmente questo è anche il frutto della nuova comunicazione dei dati resa dal Ministero della Salute come linea guida: vengono conteggiati da alcuni giorni, come guariti, anche coloro che trascorsi 21 giorni non presentano sintomi, anche se non sono ancora negativizzati.