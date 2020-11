Trapani: richiesti 300mila euro per messa in sicurezza e manutenzione di opere pubbliche

Richiesti circa 300.000 euro di cofinanziamento al Ministero Infrastrutture per la progettazione di opere pubbliche nel territorio del Comune di Trapani: demolizione pennello a mare; messa in sicurezza di palazzo d’Alì; manutenzione viabilità del cavalcaferrovia.

“Dotarsi di progetti definitivi ed esecutivi – dichiara il sindaco Tranchida – finanziati non sul bilancio comunale, oltre a permette di liberare risorse per i bisogni dei cittadini, consente di investire sulla ricerca di finanziamenti per la realizzazione delle opere stesse”.

“E’ su queste premesse – dichiara l’assessore Andreana Patti – che abbiamo indirizzato gli Uffici tecnici e contabili in sinergica azione per il rispetto della scadenza perentoria del 26 u.s. per la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del cofinanziamento pari a 297.426,40 € per le progettazioni proposte dal Comune di Trapani riguardanti la messa in sicurezza di 3 opere pubbliche”.

L’assegnazione, di cui il Comune è risultato inserito utilmente in graduatoria, sarà effettuata con una prima quota che permetterà l’affidamento delle progettazioni di livello esecutivo e definitivo per opere strategiche per la Città, quali:

a) Progettazione di livello definitivo per “Interventi a tutela dell’erosione marina del litorale Nord della Città – Demolizione di un pennello a mare e costruzione di una condotta sottomarina;

b) Progettazione di livello esecutivo per “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Cavalcaferrovia”;

c) Progettazione di livello esecutivo per “Miglioramento sismico ai fini della messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di palazzo d’Alì”.