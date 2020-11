Castelvetrano: il sindaco Alfano ha nominato tre nuovi assessori

Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha scelto i tre nuovi assessori che andranno a completare la sua giunta. Si tratta dell’avvocato Filippo Pellitteri, dell’ingegnere Antonino Giuseppe Siculiana e dell’architetto Numinato Davide Licari. Quest’ultimo, era stato inserito dal candidato sindaco pentastellato Aldo Rodriquez nella propria squadra assessoriale in occasione delle recenti elezioni amministrative che si sono tenute a Marsala. Pellitteri, invece, è reduce dalla sconfitta a Casteltermini, dove aveva guidato il Comune per un breve periodo in seguito alla sentenza che aveva determinato l’ineleggibilità del sindaco eletto nel 2017, Gioacchino Nicastro.

I tre nuovi assessori subentrano ai dimissionari Giovanni Parrino, Biagio Virzì e Maurizio Oddo.

Si aggiungono a Filippo Foscari, Irene Barresi e Manuela Cappadonna, che facevano già parte dell’amministrazione Alfano, in carica dal maggio 2019.

Nei giorni scorsi, venuta meno la maggioranza in Consiglio comunale, il primo cittadino di Castelvetrano aveva fatto registrare un’apertura al dialogo con altre forze politiche, tenuto conto che il Movimento 5 Stelle non ha più la maggioranza nel massimo consesso civico. Il confronto, però, si è arenato di fronte alle richieste di azzeramento della giunta e di revisione del programma, nell’ottica di un “governo di salute pubblica”. Nel rispetto della piattaforma programmatica votata dai cittadini nel 2019, Alfano si è detto comunque aperto a contributi che possano integrare l’azione amministrativa per il rilancio della comunità di Castelvetrano.