Viaggi di coppia, cosa portare in valigia per essere fashion

I viaggi di coppia e le fughe d’amore sono sempre intriganti e sognanti, ma anche portatori di quella sana e naturale ansia che nasce dall’aver paura che qualcosa possa andare storto. E tra i tanti interrogativi nasce anche quello di cosa mettere in valigia, cosa portare per un viaggio romantico, cosa realmente sia necessario e cosa no.

Come preparare dunque la valigia? Certamente in modo strategico a seconda di quello che sarà l’itinerario e il numero di giorni che si resterà fuori, ma senza ombra di dubbio quello che non può mancare è qualche capo elegante. Un viaggio romantico tira prevede delle cene e dei momenti particolari per i quali l’outfit è importante. Gli abiti lunghi, soprattutto di sera, sono quelli consigliati. Una mise impeccabile e di stile è quello che ci vuole per stupire il partner e lasciare il segno in una serata che sarà di certo indimenticabile.

Tendenza, romanticismo, glamour e un tocco di chic è quello che accomuna gli abiti lunghi della collezione del fashion brand che da anni veste le donne più esigenti e sofisticate. Tanti i modelli e i colori tra i quali scegliere che di certo riescono ad accontentare anche i gusti più difficili.

Charme impareggiabile indossando l’abito lungo in plissé, con la gonna a pieghe, inserti in pizzo e scollo a V. Tutto un gioco di dettagli e particolari che impreziosiscono questo capo interamente Made in Italy e lo rendono romantico, perfetto per lasciare senza parole il proprio lui in una fuga amorosa. Da impreziosire con accessori bijoux e tacchi alti per completare un quadro sorprendente.

Per chi ama i colori invece, in un look tenero ma che lascia il segno, Twinset propone l’abito asimmetrico con una stampa floreale multicolor. In raso con maniche lunghe arricciate, collo alla coreana ed una strategica apertura a V. Completa il tutto il taglio in vita e la gonna che svolazza morbida. Un possibile abbinamento? Con stivaletti e pochette, ideale anche per le serate un po’ fresche.

Ancora cambio di stile, ma senza perdere romanticismo e raffinatezza con l’abito bianco lungo in sangallo. Tessuto in cotone, coulisse in vita, e tanti dettagli in sangallo smerlato e volant in fondo. Linee morbide e comode ma dall’aura sognante. Con sandali o scarpe aperte con un po’ di tacco crea il look perfetto per un’occasione speciale come una cena o un momento d’eccezione durante un viaggio di coppia.