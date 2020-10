Coronavirus: in Sicilia +789 casi, in Italia 26.831 con 201.452 tamponi

Sono 56 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus in Sicilia a fronte dei complessivi 789 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di 4 pazienti. Il dato dei guariti è pari a 219 persone; 13 i decessi. I tamponi processati sono stati 7.226. Questo il report dei contagi nelle province: 1 Agrigento, 30 Caltanissetta, 242 Catania, 10 Enna, 88 Messina, 258 Palermo, 68 Ragusa, 39 Siracusa, 53 Trapani.

In Italia, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre del Ministero della Salute: ancora record di nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, che oggi ammontano a 26.831 con 201.452 tamponi (ieri erano stati 24.991 con 198.952 tamponi). 217 i decessi (ieri erano stati 205). Con 3.878 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 299.191 (22.734 in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 20.367 unità).