Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo Zappalà, giovedì 29 ottobre 2020 incontrerà i giornalisti per illustrare le misure sanitarie attivate dalla direzione strategica per fronteggiare l’emergenza coronavirus e il piano organizzativo per la gestione dei pazienti covid sul territorio

La conferenza stampa si svolgerà alle 9.30 nella sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini, 1.