All’82° C.S.A.R. di Trapani-Birgi l’Attestato di Benemerenza per il soccorso-incendi

Nella mattinata di ieri è stato consegnato un Attestato di Benemerenza all’82° Centro Combat S.A.R. (Search And Rescue) di Trapani Birgi per il Rescue Day manifestazione alla quale partecipano assetti militari e civili impegnati nel soccorso alla popolazione. Purtroppo quest’anno l’evento si è svolto in forma ridotta causa le disposizioni atte a contrastare l’epidemia di COVID 19, ma l’organizzatore Antonino Alestra ha voluto consegnare al Comandante del Centro, MaggioreAngelo Mosca, una targa di Benemerenza per le operazioni di soccorso e per l’impegno nella lotta agli incendi boschivi che caratterizzano l’operato dell’82° Centro C.S.A.R. Questa la motivazione: “A tutti coloro che, con opere concrete per gli interventi con encomiabile spirito di sacrificio ed incondizionato impegno, hanno assicurato tempestivamente la necessaria assistenza alla popolazione in diversi interventi di soccorso. Inoltre per aver concluso la campagna AIB Anti-Incendi-Boschivi 2020 con 32 missioni, 64 ore di volo ed effettuando 466 sganci equivalenti a circa 350.000 litri di acqua sul territorio della Regione Sicilia” .