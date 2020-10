Covid Sicilia: torna l’autocertificazione solo dalle 23 alle 5

In cinque regioni italiane, torna da oggi l’autocertificazione. In Campania, Lazio, Sicilia, Lombardia e Calabria è in vigore il divieto di uscire dalle proprie abitazioni dalle 23 (in Lazio dalle 24) alle 5 del mattino. In Piemonte invece lo stop notturno per uscire partirà lunedì.

In queste fasce orarie – che lo ripetiamo per la Sicilia già a partire da oggi, domenica 25 ottobre è dalle 23 alle 5 del giorno successivo – bisognerà spostarsi solo per comprovate esigenze di: 1) lavoro; 2) motivi di salute; 3) altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. L’autocertificazione si dovrà esibire in queste fasce orarie e per questi motivi alle Forze dell’Ordine durante i controlli.

SCARICA QUI L’AUTOCERTIFICAZIONE:

Nel modulo di autodichiarazione dovranno essere compilate con le seguenti informazioni:

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Documento di identità

Residenza e domicilio

Numero di telefono

Il motivo della deroga al divieto di spostamento

Il luogo di partenza e quello di arrivo

Ai sensi del DPR 445/2000, in caso di falsa dichiarazione si rischia fino a 3 mila euro di multa.