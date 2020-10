Nuova Ordinanza Sicilia da oggi. E’ polemica con Cancelleri. Il video di Musumeci

Dopo l’ordinanza di Musumeci (che potrete scaricare qui: http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/152297643.PDF ), alcune polemiche sono sorte. Ci si chiede in primis, se non possa essere scavalcata dal nuovo Dpcm e dalle nuove regole ancor più restrittive previste dal Governo nazionale. Oggi ne sapremo di più, al momento pare che resta in vigore quella Siciliana e a partire da oggi con alcune nuove regole: scuole superiori con didattica a distanza, divieto di circolazione dalle 23 alle 5 del giorno successivo con nessun mezzo, locali chiusi dalle 23, con consumazione al tavolo, la consumazione al banco fino alle 18, attività commerciali aperti fino alle 14 anche di domenica.

Non l’ha presa bene il vice ministro alle Infrastruttura e Trasporti, Giancarlo Cancelleri: “Un altro governatore che al posto di prevedere, pianificare e organizzare, quindi lavorare, sceglie la via più semplice: chiudere le scuole. Musumeci chiude le scuole? È il suo fallimento. I numeri parlano chiaro, non è la scuola il problema per il diffondersi dei Covid, a fronte di un indice del contagio nazionale dell’11,05%, il ministero della Salute rassicura che nelle scuole quel dato è solo del 3%”.

“Musumeci potrebbe dire che il problema non sono le scuole ma come ci arrivano i ragazzi a scuola? Bene, lo smentisco anche su questo, infatti non sono nemmeno i trasporti il problema dei contagi. Il governo di Roma – aggiunge Cancelleri – ha già erogato 150 milioni di euro per permettere alle regioni di potenziare il trasporto pubblico locale mettendo al lavoro le aziende di bus turistici, e altri 150 milioni saranno assegnati ed erogati la prossima settimana in sede di conferenza Stato- Regioni. 300 milioni in totale di cui più di 14 milioni sono destinati alla Sicilia, e Musumeci è tra quei presidenti di regione che non hanno ancora risposto all’interpello del ministero delle Infrastrutture riguardo alle spese effettuate per il tpl proprio per l’utilizzo di questi fondi”.

A rispondergli è l’assessore alla Salute siciliano Ruggero Razza: “Qualcuno spieghi a Cancelleri che le misure siciliane sono state condivise con il governo centrale. E che, al contrario, è un fatto grave e diseducativo che un componente dell’esecutivo nazionale stia decidendo di chiudere non solo i licei, ma tutte le scuole al 75%, imponendo anche lo stop alle 18 alle attività produttive.Questo testimonia tutta la sua inadeguatezza a un ruolo che, in questi momenti, impone uno stile istituzionale che non gli è mai appartenuto e non gli apparterrà mai”.

