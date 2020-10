Comunali 2020: quarta raccolta di “santini” per il collezionista marsalese Bartolo Occhipinti

Quarta raccolta di fac-simili delle elezioni amministrative di Marsala 2020 per Bartolo Occhipinti, già componente del personale ATA del Liceo Pascasino, ora in pensione, da anni si diletta a catalogare i volantini elettorali di tutti i candidati al Consiglio comunale di Marsala e di tutti i candidati a sindaco. Ogni catalogo ha un colore diverso con data delle elezioni e un particolare titolo: “puru iddru c’è…?”, “c’è puru a scupa…”, “… ni viriti di tutti i culura…” che mette in evidenza le più classiche espressioni dialettali quando ci si trova di fronte ai manifesti e ai volantini elettorali.

Bartolo Occhipinti

L’ultimo catalono si chiama “Unnaiu cchiù a cu viriri” e racchiude i cosiddetti “santini” dei candidati alle comunali lilybetane tenutesi il 4 e 5 ottobre.

“Anche se l’ho ideata da sempre in una forma divertente – ci racconta Occhipinti -, sfogliando si può facilmente notare il valzer di candidati che negli anni 2007- 2012 – 2015 – 2020 è saltato da un partito all’altro, foto di persone che non avresti mai immaginato di trovarli in quel contesto politico, candidati fotografati con lo stemma di due partiti nella stessa elezione e tante altre curiosità”. Una raccolta comunque unica nel suo genere come archivio fotografico che in pochi hanno la pazienza e la meticolosità di collezionare.