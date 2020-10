Coronavirus: nel trapanese 96 casi in più, 886 in Sicilia e 19.644 in Italia

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, sabato 24 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 886 e il totale da inizio epidemia sale così a 16.202.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.147. Attualmente positive sono 9.889 persone, con un’aumento di 753 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Nove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 417.

I guariti ammontano invece a 5.896, 124 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 606 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 90 persone sono in terapia intensiva (+1).

Sono 15 i pazienti ricoverati oggi per #Coronavirus a fronte dei complessivi 886 soggetti positivi.

Questo il report dei contagi nelle province: 55 Agrigento, 7 Caltanissetta, 276 Catania, 7 Enna, 48 Messina, 258 Palermo, 102 Ragusa, 37 Siracusa, 96 Trapani.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: si contano oggi 19.644 nuovi casi (ieri 19.143), con 177.669 tamponi, 5mila meno di ieri. In forte rialzo il numero dei decessi, 151 oggi contro i 91 di 24 ore fa, numeri che fanno tornare alla prima decade di marzo. Il totale delle vittime sale così a 37.210. Impennata anche delle terapie intensive, +79 (ieri +57), che arrivano a 1.128 in tutto, mentre i ricoveri ordinari salgono di altre 738 unità (ieri 855), e sono 11.287. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.