Una iniziativa popolare chiede all’amministrazione di intitolare la nuova pista ciclabile a Vito Armato

Cominciano a circolare sui social le prime foto della pista ciclabile in via di completamento che in pratica costeggerà, a lavori ultimati previsti tra il dicembre dell’anno in corso e gennaio del 2021, buona parte della strada dello Stagnone che si estende da Villa Genna fino all’ imbarcadero per Mozia.

Si tratta di un colore rosso vivo per distinguerla, come avviene in questi casi, dal colore dell’asfalto e quindi dare modo ai pedoni e ai ciclisti di percorrerla in sicurezza.



Intanto su iniziativa di un gruppo di cittadini, si chiede che una volta terminati i lavori, la pista ciclabile venga intitolata a Vito Armato, politico ma soprattutto sportivo impegnato in diverse discipline, recentemente e prematuramente scomparso.

“Vito da più di 20 anni praticava e insegnava spinning – sottolinea uno dei promotori dell’iniziativa – e organizzava eventi di fitness in tutta la Sicilia. Ci sembra una buona idea quella di intestare la pista ciclabile ad uno sportivo che grazie alla sua attività è riuscito ad essere un punto di riferimento per tante persone”.