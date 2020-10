Marsala: Chiesa Madre arrivano le reliquie di Don Pino Puglisi

Dal 25 ottobre al 1° novembre 2020, nell’ambito delle iniziative per celebrare l’Anno della Memoria Tommasiana nell’850° anniversario del martirio di san Tommaso Becket, nella Chiesa Madre di Marsala saranno esposte alla venerazione dei fedeli le reliquie del beato martire don Pino Puglisi.

Sia il santo arcivescovo di Canterbury che il beato parroco palermitano hanno dato la vita per opporsi a poteri forti e violenti, lottando per la giustizia e la libertà. La testimonianza di don Pino Puglisi interpella non solo i credenti, ma tutti richiama all’impegno coraggioso per la giustizia e per l’affermarsi di autentici valori morali e civili, che consentano lo sviluppo integrale della persona umana in una società in cui tutti, ognuno secondo il proprio ruolo, concorra all’edificazione del bene comune.

Le reliquie saranno accolte in Chiesa Madre domenica 25 ottobre alle ore 11.30, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Latina, mons. Mariano Crociata, il quale nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16.30 in Chiesa Madre, terrà una conferenza dal titolo: “Il martirio cristiano oggi”. Mercoledì 28 ottobre il vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero, presiederà una veglia per i giovani della città. Domenica 1° novembre si concluderà la settimana di venerazione delle reliquie con la Messa presieduta da Monsignor Mogavero in Chiesa Madre alle ore 18.30, con la presenza di autorità civili e militari.