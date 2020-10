Manca il numero legale all’Ars: non “nasce” il comune di Misiliscemi

Ieri doveva essere il giorno stabilito che avrebbe dovuto sancire definitivamente la nascita del nuovo Comune di Misiliscemi che raggruppa otto frazioni di Trapani.

Invece, all’Ars è mancato il numero legale e di conseguenza, in aula, il disegno di legge per l’istituzione del nuovo Ente locale non è stato discusso e quando non c’è stato alcun voto. E’ tutto rinviato, se i parlamentari ci saranno, al prossimo 27 ottobre.

Fiducioso il presidente dell’associazione Misiliscemi, Salvatore Tallarita: “Abbiamo cinque pareri favorevoli su cinque, l’aula non può ribaltare questa circostanza. Se poi la legge non dovesse essere rispettata, ne prenderemo atto e ci muoveremo di conseguenza”.

Il “Sì” a Misiliscemi era stato espresso dal Consiglio comunale di Trapani, dall’esito del referendum indetto per l’istituzione del nuovo Comune, dall’ufficio legale della Regione, dall’ufficio economico e dalla commissione Affari istituzionali.