WhatsApp: sapevi che puoi recuperare i messaggi cancellati? Ecco come

C’è una soluzione per rileggere tutti i messaggi, anche quelli eliminati

Non tutti erano a conoscenza di un facile “trucchetto” che consente di rileggere un messaggio che non è più in chat. Capita molto spesso infatti che chi invii un testo, possa ripensarci in un secondo momento ed eliminarlo anche nella chat del destinatario. Così come potrebbe capitare che chi riceve un messaggio possa eliminarlo involontariamente dalla propria chat di WhatsApp o addirittura archiviarlo. Ecco quindi la soluzione che ripristina i messaggi eliminati: consentendo di rileggerli nuovamente in un secondo momento.

WhatsApp è sempre più attenta ai desideri e alle richieste dei suoi numerosi utenti, andando incontro loro con importanti funzionalità ed aggiornamenti. E per chi avesse voglia di ripristinare e leggere un messaggio cancellato? Anche per loro c’è una “soluzione” a discapito di chi non voleva lasciar traccia. E’ importante aver dimestichezza con il backup di WhatsApp. Attivando questa funzionalità, infatti, e andando a rileggersi le “Chat Archiviate” è possibile recuperare l’intera chat fino a quel momento: messaggio eliminato incluso. Il consiglio è di impostare un backup quello quotidiano, in modo tale da ripristinare le conversazioni più recenti. Per leggere quindi tutti i messaggi è necessario disinstallare e reinstallare Whatsapp, ripristinando la cronologia dei messaggi.