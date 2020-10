Konsumer Sicilia: “Bene l’esenzione bollo auto 2020 da parte dell’Ars”

“Plaudiamo alla recente approvazione, da parte del Parlamento siciliano, dell’esenzione dal pagamento del bollo auto per tutto l’anno 2020”. Ad affermarlo, il Presidente di Konsumer Sicilia, Giancarlo Pocorobba.



“Si tratta, incontrovertibilmente – afferma – di una bella iniziativa da parte della Regione che, per alleggerire l’impatto del Covid-19 e dei consequenziali provvedimenti governativi sulle fasce più deboli, nell’ambito delle risorse disponibili che ammontano a 22 milioni di euro, ha riconosciuto tale possibilità secondo l’ordine del reddito più basso.

Il Governo regionale, in altre parole, ha determinato con delibera i criteri e le modalità attuative della misura agevolativa di cui all’articolo 7 della legge regionale n.9 del 12 maggio 2020, che prevede l’esenzione per l’anno 2020 della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 €., nonché per i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato e di protezione civile iscritte nei rispettivi registri regionali, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile”.

Ai fini dell’ottenimento dell’esenzione, sarà necessario presentare, fa sapere Konsumer, esclusivamente dalle ore 9 di oggi, 21 ottobre, sino e non oltre le ore 23:59 del 5 novembre 2020, un’istanza via PEC con modulo e relative istruzioni che saranno reperibili sul sito dell’assessorato all’Economia – Dipartimento delle Finanze della Regione Siciliana. I soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per l’anno di imposta 2020 possono comunque presentare l’istanza di esenzione in oggetto e chiedere il contestuale rimborso, indicando gli estremi del pagamento e le modalità per l’accredito delle somme.

“Ancorché le domande non saranno accolte automaticamente (verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei redditi più bassi prima e della data di presentazione della domanda poi), si tratta di un primo importante passo a sostegno di quanti, a seguito della devastante crisi economica innescata dalla pandemia, si sono visti costretti a navigare a vista in questo periodo di grandi insicurezze. Al bisogno, invitiamo tutti gli interessati a contattarci così da ricevere tutte le delucidazioni del caso”, fa sapere Pocorobba.