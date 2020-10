Coronavirus, convocata la conferenza dei sindaci della provincia di Trapani

E’ convocata per Giovedì 22/10/2020 alle ore 12:00 la Conferenza dei Sindaci della provincia di Trapani, che si terrà in videoconferenza per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19; varie ed eventuali.

Nel corso dell’incontro interverrà in videoconferenza l’Assessore Regionale della Salute Ruggero Razza, per illustrare e condividere con i partecipanti le linee di azione regionale di contenimento della diffusione del virus, che si sono rese necessarie a seguito dell’incremento dei contagi