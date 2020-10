App Immuni, il sindaco di Marsala invita a scaricarla “per la salute di tutti”

“Stiamo entrando in una fase davvero delicata. Marsala non può permettersi di entrare in un lockdown cittadino e, pertanto, è assolutamente necessario che ciascuno rispetti le distanze e dia testimonianza di un particolare senso di responsabilità. Per questa ragione IMMUNI è un’App che consente di salvaguardare te, la tua famiglia e ai tuoi cari. Non viola assolutamente la privacy e ti chiedo di scaricarla”.

È l’appello che il sindaco di Marsala Massimo Grillo lancia ai cittadini per invitarli a scaricare l’App IMMUNI, realizzata per aiutarci a combattere l’epidemia di COVID-19. In pratica, l’applicazione con tecnologia Bluetooth avverte gli utenti che hanno avuto un contatto a rischio, anche se sono asintomatici. Ne consegue che, dopo l’avvertimento di un possibile contagio – arriva una notifica sul cellulare – ci si può intanto isolare per evitare di contagiare altri. Non solo, venendo informati tempestivamente, si può contattare il proprio medico di base e ridurre così il rischio di eventuali complicanze.

IMMUNI è stata progettata e sviluppata ponendo grande attenzione alla tutela della privacy. I dati raccolti – che non riguardano né l’identità né la posizione dell’utente – sono gestiti e protetti dal Ministero della Salute.

GUARDA LO SPOT: