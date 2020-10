Marsala: il 29 ottobre si insedia il nuovo Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato, per giovedì 29 ottobre alle ore 10.00, nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica, per il giuramento dei Consiglieri comunali neo-eletti, la convalida dell’elezione dei Consiglieri previa verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità ed eventuali surroghe, la verifica di eventuali incompatibilità con la carica di Consigliere ed altra qualifica, l’elezione del Presidente del Consiglio comunale e del suo vice, la costituzione dell’Ufficio di Presidenza e l’elezione del componente.