Rubavano carburante agricolo, arrestati due trapanesi

Erano intenti a commettere l’ennesimo furto, i due trapanesi arrestati nella notte di ieri, 17 ottobre, dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani, nella zona del rione Cappuccinelli.



I poliziotti da alcuni giorni tenevano d’occhio i due malviventi, sospettati di aver messo a segno altri colpi. Così, nella notte, si sono messi sulle loro tracce fino a quando li hanno trovati mentre erano intenti a trafugare delle taniche di carburante da un garage, caricandole su di un veicolo rubato qualche giorno prima.



Immediata la reazione dei ladri che, alla vista degli agenti, entrati in macchina, hanno tentato pericolosamente di farsi strada, accelerando e puntando uno dei poliziotti nel tentativo di investirlo. Fortunatamente l’intervento di un altro agente, che si è gettato dal finestrino sul guidatore sfilando repentinamente le chiavi dal quadro con il veicolo in movimento, ha evitato il peggio e i due sono stati bloccati.

Oltre al carburante, i poliziotti hanno anche recuperato della refurtiva, composta da oggetti per l’infanzia, asportati nella stessa notte da un magazzino poco distante dal teatro dell’evento e nascosti in un altro veicolo utilizzato come mezzo d’appoggio.

Per i due malviventi sono scattate le manette, con l’accusa di rapina impropria pluriaggravata e sono finiti in carcere.