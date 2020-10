Ci scrive un elettore del pd…

Un lettore ci scrive sulla sorte del partito democratico a Marsala.

“Caro pd, sono un tuo vecchio elettore, un cittadino di sinistra, come si diceva una volta, uno di quelli fedeli agli ideali, un po’ all’antica forse. Caro pd, succede che nella mia città i tuoi rappresentanti siano accecati da una furia di autodistruzione. Succede che, dopo averti condotto all’annientamento, ancora blaterano sui tuoi resti. Succede che nessuno si occupi minimamente delle vere cause della tua scomparsa e pensi di sbracciarsi per iniziare un’ardua risalita. Urlano e si insultano senza preoccuparsi di chi, come me, vede nella tua assenza la perdita di un fondamentale baluardo di partecipazione democratica. Caro pd, FALLI TACERE! Possibile non capiscano il danno che continuano a perpetrare? Possibile non capiscano di essere loro stessi la causa del tuo declino? Falli tacere e spalanca le tue porte serrate, fai entrare aria nuova, ascolta chi, come me, si è sentito tradito da scelte scellerate. Come me, tanti vogliono tornare ad ascoltare una politica che si occupi dei cittadini e dei loro problemi. Caro pd, basta arroganza, riparti con umiltà e ascolto, riparti dalla politica bella”.

lettera firmata