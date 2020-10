Venduta a 100.000 euro una copia originale di Super Mario

Una copia ancora sigillata del famoso videogioco è stata battuta all’asta per una cifra record

La gente che fa la collezione di oggetti o opere d’arte è spesso disposta a spendere cifre incredibili pur di accaparrarsi l’ultimo pezzo mancante della propria collezione. Sono tantissimi gli oggetti collezionati: francobolli, quadri e persino videogiochi.

Nonostante siano nati in tempi relativamente recenti, alcuni videogames usciti a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta sono oggi praticamente introvabili. Così, non appena la casa d’aste Heritage Auction ha messo in vendita un lotto con diversi giochi vintage, l’asta è andata oltre ogni più rosea previsione.

Inizialmente la previsione d’asta per l’intero lotto era di 500.000 dollari, questa cifra è stata però abbondantemente superata, grazie soprattutto ad una specifica vendita. Un acquirente ignoto si è infatti aggiudicato una copia ancora sigillata di Super Mario Bros del 1985, per la console NES di Nintendo, ad una cifra davvero ragguardevole.

Partito da una base d’asta di 100 dollari, la cifra è lievatata fino a raggiungere 114.000 dollari (quasi 100.000 euro). Con questa vendita record l’intero lotto ha raggiunto una cifra complessiva di 700.000 dollari, non male per qualche vecchio videogioco!