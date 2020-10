Scrive uno studente marsalese sulla mancanza di aule studio in città

Sono un giovane universitario di Marsala di 21 anni, laureando in Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale presso l’Università degli Studi di Ferrara. Scrivo alla vostra redazione poiché, come molti miei coetanei, causa Covid, sono rimasto nella mia città natale data la didattica a distanza, e ho potuto constatare con grande sgomento la totale assenza di posti adibiti allo studio che la città offre, in netta contrapposizione alla città di Ferrara che praticamente offre un’aula studio ad ogni angolo della città. Ovvio, attualmente c’è il Covid e forse è una richiesta esagerata per logistiche varie, ovvio, Marsala non é di certo una città Universitaria, ma non vi sono comunque degli studenti in una città che conta oltre 80mila abitanti? Passeggiando per le meravigliose vie del centro, qualche pomeriggio fa, ho potuto notare anche che la biblioteca comunale é chiusa per lavori, ma non vi é specificato quando e se ci sarà una riapertura…

Spero queste considerazioni possano arrivare all’amministrazione comunale, penso Marsala abbia bisogno di ripartire dalla cultura, e come ogni città che ambisce ad aumentare la cultura ha bisogno di luoghi dedicati ad essa, con tutte le precauzioni del caso che questo periodo storico preclude.

Cordiali saluti,

Vincenzo Mauro Mannone