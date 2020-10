Coronavirus: 419 i casi nel trapanese, è boom ad Alcamo e Castelvetrano

La flessione di ieri non aveva fatto sperare ma comunque era un segnale positivo. Oggi invece l’Asp registra un boom di casi, con 419 positivi in totale (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:

Alcamo 75; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 2; Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 45; Custonaci 4; Erice 23; Favignana 5; Gibellina 1; Marsala 61; Mazara del Vallo 27; Paceco 2; Pantelleria 3; Partanna 11; Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 33, Santa Ninfa 1; Trapani 76; Valderice 15; Vita 1, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 2.

Le città più colpite sono Alcamo e Castelvetrano, le altre variano di pochissimo e in alcuni casi registrano delle guarigioni.

Sono 2 ad oggi i ricoverati in Terapia Intensiva, scendono a 24 i ricoveri in altri reparti Covid Hospital e 393 sono le persone in isolamento domiciliare obbligatorio. Il totale dei guariti è di 422, 9 in più in 24 ore. Ma i decessi salgono a 21, uno in più di ieri.

Sono stati effettuati 35.273 tamponi complessivi, 10.544 test sierologici sul personale sanitario e 8.177 test per ricerca di antigene.