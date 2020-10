Ospedale Marsala, Lo Curto: “No alle strumentalizzazioni”

All’indomani dell’annuncio del riutilizzo dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala per il ricovero di pazienti Covid, interviene la deputata regionale Eleonora Lo Curto. La capogruppo dell’Udc si allinea alla ricostruzione data alla vicenda dalla sua area politica: “La drammatica evoluzione della pandemia ribalta previsioni e richiama ad una corale responsabilità che escluda atteggiamenti campanilistici giacché la diffusione del virus non conosce confini territoriali. Ogni tentativo di strumentalizzare questa vicenda riconducendo al mero interesse elettorale e/o politico le scelte compiute prima delle amministrative e oggi riviste dall’assessore Razza e dall’ASP di Trapani non solo è fuori dalla logica concreta con cui si è agito, ma non risponde ad alcuna logica in assoluto. Lo si può desumere dal fatto che in ragione delle esigenze di far fronte ai ricoveri di malati Covid della provincia di Trapani si è cercato, prima, di ricorrere alle strutture sanitarie di Palermo, poi sono stati individuati ed ancóra implementati i posti Covid all’ospedale di Mazara e successivamente si è fatto ricorso a Marsala e Salemi. Non c’è stato nessun traccheggio sull’indicazione di Marsala dopo la precedente individuazione di Mazara del Vallo come centro ospedaliero Covid. La decisione assunta e comunicata senza preavviso dall’assessore regionale Ruggero Razza è certamente un’amara novità, ma comprendo, anche, una inevitabile necessità, non solo per Marsala ma per l’intera provincia di Trapani dove ahimè crescono quotidianamente i contagi. Il territorio si deve attrezzare così come l’intera Sicilia, non possiamo permetterci incertezze nello strutturare un’adeguata risposta sanitaria al dilagare della pandemia”.

La capogruppo Udc afferma poi di condividere la decisione del sindaco di Marsala Massimo Grillo di indire una conferenza dei sindaci della provincia di Trapani, sottolineando di aver ricevuto le più ampie rassicurazioni da parte del commissario dell’Asp Zappalà che nel presidio “Paolo Borsellino” verranno mantenuti il pronto soccorso, il punto nascite e quanto è indispensabile a garantire in servizi sanitari essenziali. “Come deputato – conclude Lo Curto – mi assumo sempre le mie responsabilità anche difronte alle critiche, ma indubbiamente prendo le distanze dalle strumentalizzazioni che in assoluto sono il peggiore modo di affrontare le questioni”.