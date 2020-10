Coronavirus: +8804 positivi in Italia, +399 in Sicilia

Ancora 8804 positivi in più in Italia nelle ultime 24 ore. I dati della Protezione Civile certificano un ulteriore innalzamento della curva dei contagi sul territorio nazionale. Salgono anche i decessi (+83), con 1899 guarigioni. Torna preoccupante la situazione in Lombardia, dove si sono registrati 2076 positivi in più di ieri. A seguire la Campania (+1127) e il Piemonte (+1033). In Sicilia i nuovi positivi sono 399, in linea con il trend di crescita degli ultimi giorni. A riguardo, si precisa che 14 contagiati sono migranti che si trovano presso l’hotspot di Lampedusa. I ricoveri salgono a 520, con 52 pazienti in terapia intensiva. I restanti 4.967 positivi si trovano in isolamento domiciliare in attesa di negativizzazione. Novantadue i guariti messi a referto nelle ultime 24 ore, a fronte di 7 decessi.

Questa la distribuzione dei nuovi contagi nelle nove province siciliane: Trapani +19, Palermo +154, Agrigento +9, Caltanissetta +21, Ragusa +15, Siracusa +19, Catania +126, Messina +22, Enna +14.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 575.631.