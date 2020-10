Coronavirus nel trapanese: boom di guariti nelle ultime 24 ore. Scende anche il numero dei ricoveri

Scende di 10 unità il numero dei positivi in provincia di Trapani. Il più recente report dell’Asp indica infatti che i casi di Coronavirus sul territorio sono passati da 355 a 345 nelle ultime 24 ore, al netto di decessi e guarigioni. Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 36; Buseto Palizzolo 10 (-2 rispetto a ieri); Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 27 (-2); Custonaci 0 (-2); Erice 18 (-2); Favignana 4; Gibellina 1; Marsala 50 (+1); Mazara del Vallo 23 (-3); Paceco 2; Pantelleria 3; Partanna 11 (-2); Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 39 (-3), Santa Ninfa 2; Trapani 72 (+5); Valderice 16; Vita 1, San Vito Lo Capo 4; Petrosino 2.

Resta invariato a 19 il numero dei decessi, mentre diminuisce il numero dei ricoverati (27, tre in meno di lunedì), di cui 2 in terapia intensiva. Scende anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare (316, sette in meno di lunedì), mentre sale il numero dei guariti, che passa da 356 a 385 (+29).

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati effettuati 34.257 tamponi (540 in più nelle ultime 24 ore), mentre resta invariato il dato sui test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio in provincia (10.544). I test per la ricerca antigene sono invece passati da 6.738 a 7.102 nelle ultime 24 ore.