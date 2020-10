Calcio Eccellenza: al Municipale di Marsala arriva l’Oratorio San Giorgio

Non si ferma il Campionato Eccellenza Sicilia Girone A e il Marsala Calcio torna in campo tra le mura amiche dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”, per la quarta giornata che si disputerà domenica 11 ottobre, alle ore 15.30.

A fare tappa a Capo Boeo, l’Oratorio San Giorgio di Marineo, piccolo e suggestivo comune montano del palermitano. Ad arbitrare la gara, Rosario Zangara della sezione di Palermo, coadiuvato dai guardialinee Manfredi Canale e Fabrizio Ferrara entrambi della sezione di Palermo.

Intanto la squadra azzurra ribadisce il suo “No” forte e chiaro nei confronti di qualsiasi forma di razzismo.