Vela: la FIV ha scelto Trapani quale sede degli allenamenti invernali

Il noto velista Gabriele Bruni, tecnico federale della nazionale olimpica di vela è stato ricevuto oggi dal Sindaco Giacomo Tranchida. La Federazione Italiana Vela ha scelto Trapani quale sede degli allenamenti invernali delle squadre olimpiche di NACRA 17 e 4.70 che, insieme alla Nazionale Italiana di Vela, verranno ospitati dalla Lega Navale di Trapani e dal Circolo Canottieri.

Trapani è stata scelta come sede ideale sia per le condizioni climatiche che per la logistica. Tutti gli atleti seguono rigidi protocolli in tema di Covid ed eseguono regolarmente tamponi e test sierologici. Al seguito degli atleti anche un medico.