Scuole marsalesi, al via tra disagi e proteste. La situazione del Cavour

In questi primi giorni di scuola sono in tante le proteste e le segnalazioni che giungono alla nostra redazione soprattutto da parte dei genitori degli alunni marsalesi.

Naturalmente si tratta di un periodo “particolare” causa Coronavirus, addizionato nel nostro comune con la concomitanza delle elezioni amministrative che coinvolgono, come sedi di seggio, quasi tutte le strutture scolastiche. Dal plesso Cavour, a cui fa capo il circolo che accorpa anche il plesso Verdi per un totale di circa 700 alunni tra scuola dell’infanzia e quella primaria, ci arrivano segnalazioni circa alcuni disservizi che si sono verificati in tema di possibili doppi turni o di attività didattica a giorni alterni. Ci siamo informati e malgrado i lavori di adeguamento strutturale proseguano, naturalmente non in ore di didattica, anche in questi primi giorni di scuola, i disservizi come ci hanno riferito, sono limitati. L’ingresso degli alunni a scuola, come del resto accade ormai in quasi tutti i plessi, è scaglionato per evitare assembramenti davanti all’ingresso. Si entra alle 8 e un altro gruppo classi alle 8.30.

Abbiamo verificato che malgrado questa soluzione, che lo ripetiamo coinvolge la quasi totalità delle scuole di Marsala almeno del centro urbano e dell’immediata periferia, non sortisce gli effetti sperati. La scuola è frequentata da bambini della primaria che vengono accompagnati dai genitori fino davanti la porta d’ingresso. I genitori stessi poi sostano, a volte per diversi minuti, nelle vicinanze creando piccole comunità di persone che non rispettano la distanza interpersonale prevista e purtroppo non tutti indossano la ormai obbligatoria mascherina protettiva. Per adesso le classi vengono impegnate per 4 ore al giorno e dato che nel computo dovuto al rispetto delle normative anticovid, a quanto abbiamo appreso, per il momento manca una classe questa è stata trasferita, forse a turno, con lezioni pomeridiane che si svolgono presso la palestra del plesso di via Verdi che appartiene allo stesso Circolo. Questi disagi dovrebbero essere superati alla ripresa della normali attività didattiche dopo la sospensione per le elezioni. Vedremo e vi terremo informati.

Invitiamo anche i nostri lettori a comunicarci di altre eventuali difficoltà che potrebbero registrarsi in altre scuole e certamente ci attiveremo per capire meglio la situazione e raccontarvela.