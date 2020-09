Coronavirus nel trapanese: boom di guariti, stabili i ricoveri

Boom di guariti nelle ultime 24 ore in provincia di Trapani sul fronte Coronavirus. Scende infatti a 269 il numero dei positivi nel trapanese, 46 in meno rispetto a ieri. Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 25 (-8); Buseto Palizzolo 14 (-3); Calatafimi-Segesta 6 (-2); Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 4 (-3); Castelvetrano 15 (-1); Custonaci 4; Erice 16 (-7); Favignana 1; Gibellina 0; Marsala 27 (-6); Mazara del Vallo 9 (-2); Paceco 0; Partanna 8 (-3); Poggioreale 1; Salaparuta 5; Salemi 66 (-2), Santa Ninfa 7 (-2); Trapani 41 (-9); Valderice 11 (+2); Vita 3, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 3 (-2). “Finalmente – ha commentato il sindaco petrosinese Gaspare Giacalone – cominciamo a tirare un sospiro di sollievo per 2 nostri concittadini guariti. Il numero di contagiati nel nostro comune, pertanto, scende da 5 a 3. Continuiamo a tifare per una pronta guarigione degli altri contagiati rimasti e non abbassiamo la guardia. Usare la mascherina, mantenere la distanza e lavaggio frequente delle mani. Forza che ce ne liberiamo!

Stabile il numero dei decessi (9) e quello dei ricoveri ospedalieri (20) con un solo caso in Terapia Intensiva. Sono invece 248 i soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio (46 in meno rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 30.898 i tamponi effettuati, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono 10.427. Sale a 4.006 il dato sui test per la ricerca antigene.

A margine del suo report l’Asp sottolinea ancora una volta che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del Covid-19.