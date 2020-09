Oggi alle 16.30, al New Palace Hotel, a Marsala il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Un nuovo incontro per parlare di programmi futuri e della visione di città già intrapresa dall’Amministrazione comunale guidata da Alberto Di Girolamo, nel segno della continuità e in linea con la strategia del governo in materia di rapporti tra Stato e autonomie locali. All’incontro sarà presente anche il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo.