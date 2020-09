Al Carmine il libro dell’autore tv Francesco Bozzi “L’assassino scrive 800A”

Si svolgerà domenica 20 settembre con inizio alle ore 19 all’ex Convento del Carmine, a Marsala, la presentazione del libro “L’assassino scrive 800A” – che fa il verso a un’espressione tipicamente siciliana – giallo d’esordio dell’autore televisivo e radiofonico Francesco Bozzi, storica penna di Rosario Fiorello, che ha tenuto a battesimo il volume che combina gli ingredienti del romanzo di genere in una miscela di umorismo e suspense.

Ad organizzare la presentazione del libro incentrato sul commissario Mineo, ‘il nuovo cult siciliano’, è l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con il Rotary Club Marsala Lilibeo – Isole Egadi, presieduto da Massimiliano Saladino. Anche per quest’iniziativa, come per le quattro precedenti delle scorse settimane, nell’ambito del progetto “Donare Cultura” il volume verrà donato alla Biblioteca Comunale di Marsala. “Il mio – dice Bozzi – è l’unico libro con una colonna sonora. Nasce come progetto per la tv, poi diventa un libro e ora tornerà in tv”. Alla presentazione, pertanto, verranno suonati brani inediti, esattamente la colonna sonora del film. Le musiche sono di Valerio Buscetta, che sarà presente all’evento. A dialogare con l’autore saranno Filippo Peralta e la giornalista Jana Cardinale.