Agenda Urbana: Marsala presenta progetti per erosione costiera e nuovo asilo nido

Il Comune di Marsala, nell’ambito del programma “Agenda Urbana” finanziato dal PO FESR 2014/2020 – di cui fanno parte anche i comuni di Castelvetrano, Mazara, Trapani ed Erice – ha presentato altri due progetti. Il primo rientra nell’Azione “Interventi per rischio idrogeologico e di erosione costiera” e riguarda un “Intervento di messa in sicurezza del Lungomare Boeo nel tratto compreso tra il museo del Baglio Anselmi e il Viale Isonzo, mediante il consolidamento del terrapieno stradale interessato da erosione costiera”, per un importo di 2.235.340 euro.

Il secondo è relativo all’Azione “Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture” ed ha per oggetto “Lavori di realizzazione di un asilo nido nell’immobile di via Whitaker”, per un importo di 500 mila euro.