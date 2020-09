Covid: a Marsala e Petrosino un parrucchiere e due scuole chiuse, in via precauzionale. Ma c’è un caso…

La situazione Covid-19 in Provincia di Trapani non è di certo delle migliori a livello di numeri. Circa 220 casi che non si sono registrati neanche durante il lockdown e che adesso destano una moderata preoccupazione. Moderata solo per quanto riguarda la virulenza del virus, che sembra stia mutando. La gran parte dei positivi infatti, è asintomatico in casa, pochissimi i ricoverati negli ospedali della Sicilia e nessuno in terapia intensiva. A Marsala negli ultimi giorni, alcune attività commerciali e alcuni istituti scolastici hanno chiuso per precauzione.

Dalla pagina Facebook del Salone di Cristian Castiglione Hairdressers di via Sirtori informano alla clientela e conoscenze “… della chiusura temporanea dell’attività, in quanto una cliente che ha transitato all’interno del salone è risultata positiva al Covid-19. Noi stiamo tutti bene e al momento non siamo positivi. Vi informiamo inoltre che seguiremo tutte le procedure e i protocolli che ci verranno indicati dagli organi competenti al fine di salvaguardare la nostra e la vostra salute. Con l’auspicio di un risultato negativo al Covid-19 a tutti quanti vi mando un abbraccio virtuale“.

Mentre il parrucchiere Enzo Coppola, che ha diversi saloni in Provincia di Trapani, fa sapere che sono tutti regolarmente aperti e che il punto a Marsala non fa più parte del gruppo da anni.

Voci di chiusura sono stati registrati anche per la Credem di via XI Maggio che risulta comunque già aperta al pubblico e al bar Canottieri, dove – sempre tramite la pagina Facebook – i gestori fanno sapere che “… il motivo della breve chiusura è solo ed esclusivamente per manutenzione” e che dopo aver chiuso tre giorni riapriranno domani stesso regolarmente e senza problematica alcuna.

Ma veniamo alle scuole. Due circolari al momento sono state pubblicate sul sito degli Istituti Comprensivi Sirtori di Marsala e “G. Nosengo” di Petrosino. Nel documento del Sirtori si legge: “Si comunica che tutti i plessi dell’I.C. Sirtori, compresa la sede centrale, rimarranno chiusi dal 16 al 17 settembre 2020 . Le attività dei Dipartimenti del Collegio dei docenti e tutti gli altri incontri previsti nel piano annuale proseguiranno on line come già deliberato.. I dipendenti degli uffici presteranno servizio in modalità Smart Working. La riapertura degli uffici e dei locali scolastici sarà comunicato con successivo dispositivo“. Molto genericamente la Sirtori in tutti i plessi resterà chiusa oggi e domani, destando qualche allarme da parte di docenti e famiglie.

La circolare della Nosengo invece è un pò più chiara: “In attesa di indicazioni da parte dell’ASP di Trapani, si comunica che i locali della scuola per la giornata di mercoledì, 16/09/2020 rimarranno chiusi. Le attività dei Dipartimenti del Collegio dei docenti, programmate per tale data, sono rinviate a data da destinarsi. Il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e gli Assistenti Tecnici di Informatica presteranno servizio in modalità Smart Working“. E’ stato il sindaco di Petrosino a comunicare, con un video messaggio, che c’è un positivo tra il personale scolastico della “Nosengo”, così come comunicatogli dal preside Inglese. Ma l’Asp sta provvedendo all’isolamento del soggetto e a contattare chi è venuto in contatto con lui. Per l’attività scolastica, il Comune ha disposto una serie di sanificazioni.

Il video messaggio di Gaspare Giacalone:

Cari Cittadini di Petrosino, una comunicazione importante per tutti voi. Publiée par Gaspare Giacalone sur Mercredi 16 septembre 2020

ASP che, almeno fino a questa mattina, ha fatto sapere tramite l’ufficio stampa che non risultano casi di Covid in questi luoghi ma che il Dipartimento continua a fare le sue verifiche capillari.