Coronavirus nel trapanese: 34 nuovi casi e un altro ricovero ospedaliero

Altri 34 positivi al Coronavirus in provincia di Trapani nelle ultime 24 ore. Il report aggiornato dell’Asp certifica un ulteriore incremento di casi, che adesso toccano quota 263, al netto dei decessi (6) e delle guarigioni (144).

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 27; Buseto Palizzolo 17; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 8; Castelvetrano 13; Erice 13; Gibellina 0; Marsala 35; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 10; Salemi 44, Santa Ninfa 6; Trapani 54; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 4.

Salgono a 14 i ricoverati, tutti fuori provincia. Nessuno si trova comunque in terapia intensiva.

Sono invece 249 i soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati effettuati 27.739 tamponi, 10.097 test sierologici e 1.753 test per ricerca antigene.

L’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena prosegue da parte dell’Asp attraverso i test per la diagnosi del covid-19.