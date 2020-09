Turismo, Ombra con Grillo: “Condividiamo le stesse idee sulla promozione del territorio”

Come preannunciato Massimo Grillo potrà contare, all’interno della sua governance, anche sul presidente di Airgest Salvatore Ombra. “Sarà il tecnico-manager che supporterà la giunta nello sviluppo delle strategie turistiche per Marsala”, afferma il candidato sindaco.

“Come ho avuto modo di anticipare nella conferenza stampa di sabato scorso – spiega l’ex parlamentare – nell’ambito della governance vi sarà una squadra di qualificati tecnici-manager che affiancherà la mia giunta nello sviluppo e nell’implementazione delle politiche strategiche per la città. Gli assessori, che sono e saranno di designazione politica, saranno affiancati nel governo della città da personalità di alto profilo che vengono da importanti esperienze dirigenziali e manageriali tanto nel mondo pubblico quanto in quello privato. A mio modo di vedere, infatti, per poter risolvere i problemi della città e affrontare le nuove sfide che il tempo che viviamo ci lancia dobbiamo essere capaci di unire visione politica e visione tecnico-manageriale”.

Grillo appare particolarmente soddisfatto della disponibilità di Ombra a contribuire in qualità di tecnico-manager allo sviluppo delle politiche relative al turismo e alla promozione del territorio. “Con Salvatore condividiamo la stessa visione che, riassumendo, possiamo dire si basa su questi punti cardine: allargare il periodo di cosiddetta alta stagione turistica; promuovere Marsala come “destinazione turistica”; istituzionalizzare eventi nazionali e internazionali; fare rete con gli altri comuni della provincia per integrare l’offerta turistica e promozionale (a partire da Trapani e San Vito Lo Capo); potenziare la sinergia tra Aeroporto e Città di Marsala; implementare di moderni servizi di informazione e accoglienza turistica, a cominciare dalla creazione presso il monumento ai Mille di una hub per i pullman.

Di seguito il video del format “Cinque minuti al Massimo”.