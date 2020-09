La Lamborghini in posa alle Saline di Marsala. Scatti anche a Trapani, Segesta e Gibellina

Anche la provincia di Trapani protagonista del progetto fotografico, “With Italy, For Italy – 21 views for a new drive” promosso dalla casa automobilistica che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva attraverso le sue 20 regioni. In particolare, gli scatti nel trapanese sono stati realizzati alle saline marsalesi Ettore Infersa, nel centro storico di Trapani, a Segesta e a Gibellina, presso il Cretto di Burri.

La Casa di Sant’Agata Bolognese ha convocato venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana, chiamati a interpretare l’ethos, l’unicità e l’eccellenza delle 20 Regioni italiane insieme a 20 Lamborghini. Ai 20 artisti selezionati si è aggiunta Letizia Battaglia, a cui è affidata una speciale interpretazione della sua città, Palermo. Un viaggio concepito come atto di amore di un’azienda verso il proprio Paese, nell’intento di far emergere quanto di straordinario custodiscono i suoi territori.

E proprio la Sicilia è una delle Regioni protagoniste di questa ambiziosa iniziativa, che avrà un’eco a livello globale. A interpretarla il noto fotografo di moda e lifestyle, Stefano Guindani, a cui è stata inoltre affidata da Lamborghini la Direzione Artistica del progetto. A bordo di una Urus rossa Guindani ha toccato alcuni degli angoli più suggestivi della Regione.

L’avventura siciliana è cominciata dalle pendici dell’Etna e, dopo una breve sosta a Taormina, il viaggio è proseguito verso Catania, passando poi per le ceramiche di Caltagirone fino a Marzamemi. Successivamente Guindani si è spostato a Siracusa, al cui interno si nasconde una delle perle della Sicilia, Ortigia, con la sua meravigliosa cattedrale e le vie assolate. Poi, ancora, Ragusa e Modica, per arrivare ad Agrigento. Passando, poi, per l’affascinate Scicli e, come detto la provincia di Trapani.

Lamborghini al centro storico di Trapani

In seguito alla fase di selezione e photoshooting dei 21 fotografi realizzati tra giugno e agosto, dall’8 settembre il progetto è entrato nel vivo con la promozione sui canali di comunicazione e social media della Casa del Toro. La Sicilia è la seconda Regione, dopo la Sardegna, ad essere stata scelta per l’avvio della campagna, in un tour virtuale che dalle isole risalirà la penisola da Sud a Nord concludendosi a novembre con lo speciale Palermo di Letizia Battaglia.

I modelli utilizzati fanno parte della gamma Lamborghini attuale: dall’ultima novità a tecnologia ibrida, la Sián Roadster, fino alla iperprestazionale Aventador SVJ e al Super SUV Urus, passando per l’agile Huracán nelle versioni a trazione integrale e posteriore, coupé e spyder. L’affresco di supersportive colorate e ipertecnologiche sarà completato da alcune vetture storiche della Casa come Miura, Countach e Diablo.

Katia Bassi, Chief Marketing & Communication Officer di Automobili Lamborghini, commenta: “Per noi “With Italy, For Italy” è un progetto di grande valore culturale e sociale. Veniamo da un periodo di emergenza dove l’Italia ha dovuto affrontare una grave crisi e sarà costretta a confrontarsi con sfide importanti. In questo contesto abbiamo sentito una forte responsabilità e deciso di mettere al servizio del Paese la forza del nostro Brand, icona del Made in Italy, e la potenza dei nostri canali di comunicazione, per contribuire attraverso il talento di artisti italiani a valorizzare l’Italia a livello globale. Questo è il nostro atto di amore e gratitudine per il nostro Paese. Un’iniziativa che rappresenta un manifesto di qualità, eccellenza e valore che solo l’Italia riesce a sintetizzare. La responsabilità sociale è parte del nostro modo di fare impresa. Lo abbiamo dimostrato in fase di emergenza quando abbiamo convertito la produzione per realizzare mascherine e visiere protettive e lo facciamo adesso per diffondere quanto di unico e straordinario racchiude l’Italia e di cui andare fieri. E se dovessero nascere altre occasioni, continueremo a farlo”.

Stefano Guindani, il fotografo che ha curato il progetto per la Sicilia, afferma: “La Sicilia è una regione unica: è storia, profumo, colori dove tutti i nostri sensi vengono messi alla prova. E’ una terra intrisa di una bellezza quasi struggente, che ti avvolge e ti conquista. Per questo progetto ho voluto interpretare il territorio insieme alla Lamborghini Urus utilizzando il linguaggio del lifestyle e della street photography per creare un’immagine dove l’auto appare e scompare all’interno di una cornice data dalla bellezza di questa regione straordinaria. E’ per me motivo di grande orgoglio e responsabilità avere curato la direzione artistica di questa iniziativa e poter contribuire a valorizzare quanto di unico vanta il nostro Paese”.