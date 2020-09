Coronavirus nel trapanese, altra impennata: 229 i positivi, 13 i ricoverati

Ulteriore impennata di positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. L’ultimo report dell’Asp di Trapani parla di 229 casi, 18 in più di ieri (al netto di decessi e guarigioni). Questa la distribuzione territoriale aggiornata: Alcamo 23; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 11; Castellammare del Golfo 7; Castelvetrano 13; Erice 13; Marsala 24; Mazara del Vallo 11; Partanna 10; Salemi 42, Santa Ninfa 6; Trapani 45; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino 1.

Sale a 13 il numero dei ricoverati, nessuno dei quali si trova in terapia intensiva. I restanti 216 contagiati resteranno invece in isolamento domiciliare obbligatorio fino al completamento del processo di negativizzazione. Fermo a 6 il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Ulteriore incremento del totale tamponi effettuati (27.361) così come dei test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio in provincia (10.070). Sono invece 1.749 i test per la ricerca antigene.

L’Asp ricorda che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena prosegue attraverso i test per la diagnosi del covid-19.