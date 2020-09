Coppa Italia Calcio a 5: il Marsala perde ancora, 2 a 3 con l’Alqamah

Arriva ancora una sconfitta per il Marsala Futsal, la seconda in due partite giocate valide per girone A di Coppa Italia. Stavolta a battere la formazione lilibetana è stata l’Alqamah che con il punteggio di 2 a 3, si è aggiudicata i tre punti ed estromette dalla competizione gli azzurri. Sconfitta netta per i ragazzi di Marco Anteri apparsi lenti e macchinosi rispetto ad un avversario più pronto atleticamente e ben messo in campo. I bianco-neri, ben trincerati nelle retrovie, non hanno lasciato spazi alle manovre azzurre dimostrandosi anche letali in azione di rimessa.

L’Alqamah, passato in vantaggio già al sesto minuto non ha corso grandi rischi, concedendo al Marsala solo tiri dalla distanza. Sul finale di primo tempo, ad erigersi a baluardo insormontabile è stato il portiere azzurro Sugamiele che ha neutralizzato ben due tiri liberi, consentendo alla sua squadra di andare al riposo sotto di un solo goal. Nella ripresa il Marsala subisce tre espulsioni e altri due reti dagli avversari. Sotto di tre goals e particolarmente provati dalle espulsioni, sul finale di match, in campo con il quinto di movimento, i lilibetani vanno due volte in goal con Li Causi e Pellegrino Gaspare ma la rimonta miracolosa con viene completata.

Finisce tre a due con il Marsala che rimane a zero punti in classifica e con un solo match da giocare, quello di sabato prossimo a San Vito lo Capo, anche questi a zero punti ed eliminati dalla competizione.

“Sono fortemente dispiaciuto per questa eliminazione – ha commentato a caldo il tecnico Anteri – dobbiamo, però, dare merito agli avversari nettamente superiori rispetto a noi. In settimana lavoreremo più sul campo e sabato andremo a San Vito per disputare un match che avrà il valore di un test di pre campionato”.

Il tabellino della gara:

Marsala Futsal: Sugamiele, Pellegrino Gabriele, Li Causi, Pellegrino

Gaspare, Trotta, Di Girolamo, Seccia, Perrella, Patti Alessandro,

Emiliano, Foderà, Barry. Allenatore Marco Anteri;

Polisportiva Alqamah: Surugiu, Rocca, Monteleone, Di Bona,

Castrogiovanni, Parrino F.sco, Pirrello, Fumuso, Adamo, Milana, Ruisi,

Accardi. Allenatore Emmolo Antonio;

Arbitri: Stefano Ruggeri e Vincenzo Cambria entrambi della sezione di

Palermo;

Marcatori: 6’ Monteleone (A), 40’ Adamo (A), 49’ Accardi (A), 57’ Li

Causi (M), 59’ Pellegrino Gaspare (M);

Ammoniti: 18’ Foderà (M), 19’ Monteleone (A), 22’ Pellegrino Gabriele

(M), 57’ Fumuso (A);

Espulsi: 33’ Pellegrino Gabriele (M), 46’ Barry (M), 60’ Mister Anteri

(M);

Note: 29’ Sugamiele (M) respinge il tiro libero di Pirrello (A) e al

30’+1 Sugamiele respinge il tiro libero di Di Bona;