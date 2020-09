Giulia Adamo: “Sto con Dugo”, e su Grillo e Di Girolamo…

Dopo un’attenta riflessione, l’ex sindaco e deputato Giulia Adamo, decide di schierarsi ancora una volta e, dare il suo apporto alle prossime elezioni comunali di Marsala.

“In questa strana campagna elettorale causa Covid-19, rompo gli indugi e faccio una ‘scelta di campo’. Scelgo il candidato Giacomo Dugo, la persona, l’uomo, il professionista. Torno a ribadire – dichiara la Adamo – che per me non è più tempo di scegliere un partito. Bisogna credere nelle persone, nei progetti. L’unico che sta dimostrando di aver un progetto serio, capacità e competenza è il Prof. Dugo”.

La scelta dell’ex Presidente della provincia di Trapani è motivata dalla mancanza di consistenza politica dei candidati apparentemente più strutturati, ma poco efficaci. “Da una parte abbiamo un sindaco – continua la Adamo – che ancora non riesce a dare delle risposte ai cittadini, sempre le stesse tra l’altro. Il guasto alle condutture idriche di venerdì scorso ha lasciato per l’ennesima volta buona parte della città senza acqua, dimostrando che l’amministrazione non ha saputo dare continuità al progetto di rinnovamento della rete idrica avviato con i soldi intercettati dalla mia giunta”.

La Adamo non le manda a dire neanche al candidato Grillo: “Sento i cittadini lamentarsi della vecchia politica, quella delle facili promesse e della spartizione delle poltrone. Esattamente questa è la strategia messa in campo dal candidato Grillo”. La posizione della Adamo verrà ufficializzata e condivisa con la città in una conferenza stampa che si terrà in settimana.