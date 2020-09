Misure anti-contagio, l’Ajello di Mazara diventa Covid Hospital

Con la circolare n.39.143 dell’11 settembre 2020 l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza ha disposto alcune misure di contenimento da Covid-19 riguardanti tutto il territorio sicialiano ed in merito alle strutture sanitarie locali. Ciò arriva dopo la dura risposta dell’assessore al sindaco di Marsala, che chiedeva di rendere attivo un reparto di Malattie Infettive del “Paolo Borsellino”, anche all’esterno, in vista della nuova ondata che sta portando in Provincia di Trapani più contagi rispetto alla prima.

A seguito di alcune riunioni tecniche ed a seguito dell’approvazione da parte della Commissione ARS, si è deciso di dividere i posti letto da Covid.19 nel seguente modo:

Caltanissetta, Agrigento

Enna, Catania

Messina

Palermo, Trapani

Ragusa, Siracusa

I ricoveri verranno effettuati rispettando una graduatoria; si partirà da una sola struttura per poi una volta arrivata al limite si continuerà con le successive e la nostra Provincia, affiancata a quella di Palermo, avrà a disposizione sei ospedali: il Cervello, l’ISMETT, il Civico, il presidio di Partinico, l’EX IMI ed l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

L’ospedale “Ajello” avrà a disposizione ben 8 posti letto e qualora entro una settimana ne servissero ancora, verranno incrementati con 4 e 6 posti di terapia intensiva.