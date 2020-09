Salemi: asfalto nuovo a Ulmi, Pusillesi e Filci-Canalotto

Al via a Salemi i lavori di rifacimento del manto stradale in contrada Ulmi. In azione l’impresa ‘Vullo Salvatore’ di Favara, che si è aggiudicata l’appalto indetto dall’amministrazione comunale per un importo di 78.829 euro. Si tratta di risorse provenienti dal ministero dell’Interno e che sono state programmate dalla giunta guidata dal sindaco Domenico Venuti per la messa in sicurezza delle strade nelle contrade.

Dopo Ulmi i cantieri si sposteranno, infatti, anche nelle contrade Pusillesi e Filci-Canalotto. “Continua il nostro piano di manutenzione e rifacimento delle strade della città”, afferma Venuti che poi annuncia: “Siamo al lavoro sul bilancio di previsione per la ripartizione di altre somme che porteranno ad altri interventi, rendendo più sicure le nostre strade e migliorandone la fruibilità”.