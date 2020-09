Rete fognaria a Marsala, lavori in via Pipitone e Trieste. Limiti al traffico

Prendono il via oggi, 1° settembre, in via Vito Pipitone e via Trieste, i lavori per la posa della rete fognaria della periferia urbana. Per consentire l’esecuzione di queste opere il Comando della Polizia municipale ha disposto sulle due arterie viarie l’interdizione al traffico pedonale, veicolare nonché dei mezzi pesanti, e la sosta – senza limiti di orario – da oggi, 1° settembre, e fino a giorno 19 dello stesso mese.

Nello specifico i tratti interessati sono la via Pipitone (tratto compreso fra l’incrocio con la via Mazara e fino all’intersezione di via Tunisi (C/da Ciancio) e la via Trieste (dall’incrocio con la via Trapani e fino all’intersezione con via Zara).

La ditta esecutrice dei lavori ha l’obbligo di apporre, durante l’esecuzione dei lavori, la dovuta segnaletica cantieristica e stradale e di garantire l’accesso ai residenti titolari di passi carrai autorizzati oltre ai mezzi di soccorso e di polizia.