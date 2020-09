Il 6 settembre a Favignana la quarta edizione del Premio 91023

Si terrà domenica prossima, 6 settembre, alle ore 21.30 a Favignana, presso il Cave Bianche Hotel, la 4° Edizione del “Premio 91023 – Eccellenze delle Isole Egadi”, evento promosso dalla Pro Loco ‘Isole Egadi’, con la direzione artistica di Filippo Peralta. L’iniziativa ha la finalità di assegnare riconoscimenti a chi, attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, imprenditoriale, associativa, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle Isole Egadi, contribuendo alla loro valorizzazione, alla loro visibilità e a crearne identità e storia. Tra i premiati dello scorso anno c’era la scrittrice Catena Fiorello, autrice del romanzo ‘Picciridda’ dal quale è stato realizzato l’omonimo film, con la regia di Paolo Licata, interamente girato sull’isola di Favignana, e che sta riscuotendo notevole successo.

I premiati di quest’anno saranno:

Stefania Auci, scrittrice trapanese autrice del romanzo I LEONI DI SICILIA, la grande saga dei Florio, racconto di una famiglia temuta e invidiata, dal forte spirito imprenditoriale e romanzo italiano che ha conquistato il mondo oltre che opzionato per una serie televisiva. Il libro, alla 27esima edizione, narra di una famiglia da leggenda, e la magia del racconto è scolpita in ogni singola pietra di Favignana.

La Soprintendenza del Mare – Regione Siciliana, per cui ritirerà il premio la Soprintendente Valeria Li Vigni, moglie del compianto professor Sebastiano Tusa – che ha guidato la riscoperta della Battaglia delle Egadi dando all’isola di Favignana il record mondiale di ritrovamenti grazie al nuovo impulso alla ricerca di reperti dell’antichità nei fondali – di cui sta proseguendo con la stessa perizia l’attività.

L’evento si avvale del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, che sarà rappresentata dall’On. Stefano Pellegrino.

La conduzione è affidata alla giornalista Jana Cardinale e a Ninny Bornice.

Ospite musicale sarà il giovane tenore petrosileno Toty Lo Faso, apprezzato per la sua voce in tutt’Italia, avendo partecipato, da finalista, a ‘Sanremo Doc’.

“Siamo felici che questa manifestazione sia cresciuta di anno in anno e che sia diventata un appuntamento fisso e atteso nelle Isole Egadi – dice il presidente della Pro Loco, Massimiliano Saladino – .Seppur con pochi mezzi a disposizione la nostra Pro Loco è riuscita in questi anni a svolgere diverse attività di promozione dell’Arcipelago, con riscontri che ci gratificano, per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione della sua immagine”.

Quest’anno, eccezionalmente, in ossequio alle disposizioni adottate e vigenti dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, l’evento sarà a numero chiuso, con un numero limitato di partecipanti.