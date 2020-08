Ritrovata la marsalese Rosanna Vutano

E’ stata ritrovata Rosanna Vutano, la giovane marsalese di 26 anni scomparsa sabato scorso dalla propria abitazione di contrada Ciancio.

La giovane è apparsa in buone condizioni di salute anche se, come accade in questi casi, è stata accompagnata in ospedale per un check-up medico.

Di lei non si avevano più notizie da sabato mattina, 29 agosto, alle ore 7,30. La giovane è stata rintracciata dagli uomini delle Forze dell’Ordine in un’area di servizio della provincia di Palermo. A denunciare la temporanea scomparsa, sabato scorso, erano stati i suoi familiari.

Non è la prima volta che Rosanna Vutano fa perdere le proprie tracce: un episodio simile era avvenuto anche nel novembre del 2016. Anche in quel caso, fortunatamente, la ragazza fu ritrovata.