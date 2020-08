Gli insegnanti di Corsi e Ricorsi della Provincia ci scrivono sulle assegnazioni provvisorie

Ci scrivono dal Gruppo di insegnanti “Corsi e Ricorsi” della provincia di Trapani in merito alla situazione del corpo docente e delle graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021:

“Volere è potere”. Siamo conosciuti in provincia come gli insegnanti che “disturbano” il “normale” andamento del mondo scolastico, denunciando gli abusi e lottando nelle opportune sedi per rivendicare i propri diritti e, perché no, sensibilizzando l’opinione pubblica con le proprie lettere.

Ci sentiamo ripetere ogni giorno da ogni dove, che “tanto non concluderemo niente, che stiamo solo sprecando soldi ed energie visto che il SISTEMA prevede altro”.

Ebbene, oggi vogliamo fare presente che Lei, Dirigente dell’USP di Trapani, dott.ssa Laura Bergonzi, ha permesso la pubblicazione in data 14 agosto (evidenziamo che si tratta della vigilia di Ferragosto) delle graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e assegnazioni interprovinciali del personale docente, in data 20 agosto delle definitive. Ci chiediamo se quest’anno, finalmente, si riuscirà a rispettare l’articolo 9, comma 6, del CCNI sottoscritto in data 08/07/2020, secondo il quale “tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente

essere effettuate entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto.

Inutile farLe presente quanto sia illogico, dispendioso economicamente, moralmente e fisicamente e, in questo particolare periodo, anche rischioso per la propria salute, doversi spostare per la presa di servizio in lungo e in largo per l’Italia, sapendo di avere diritto ad un posto nella propria provincia di residenza, vista la disponibilità di ben 309 posti di sostegno in deroga nella scuola primaria in provincia di Trapani.

Appare pertanto “straordinaria” la nostra richiesta di conoscere ENTRO OGGI gli esiti della mobilità annuale, quindi ciò che negli anni avrebbe dovuto essere l’ ordinario.

Siamo certi che entro stasera arrivino le risposte che ci aspettiamo, così come siamo sicuri che presto avranno la loro dignità anche la sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3722/2019, relativamente alla priorità della mobilità sulle neoimmissioni e la sentenza Tar n. 149/2019, che stabilisce la trasformazione dei posti disponibili da organico di fatto a organico di diritto.

Ci attende un duro lavoro, che abbiamo già iniziato lo scorso anno e che non abbiamo intenzione di abbandonare! In un futuro non troppo lontano festeggeremo. Festeggeremo il trionfo della giustizia, della legalità e della trasparenza, ricordando a chi vorrebbe farci demordere che preferiamo “disturbare con la nostra onestà, piuttosto che compiacere con ipocrisia”.

Il gruppo di insegnanti “Corsi e Ricorsi” della provincia di Trapani

Portavoce Floriana Oliva