Ripartono i “Treni storici del gusto”, viaggio all’interno della Sicilia fino a Marsala

Ripartono in Sicilia i “Treni storici del gusto”. Si tratta di 24 appuntamenti per riscoprire e ammirare i luoghi più suggestivi dell’Isola tra colori, sapori, profumi e tradizioni percorrendo i binari delle ferrovie. L’iniziativa è promossa dall’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con la Fondazione FS italiane e con la partecipazione di Slow Food Sicilia. Partendo dai centri urbani più importanti – Catania, Palermo, Messina -, a bordo delle carrozze Centoporte degli anni ’30, si raggiungono di volta in volta i luoghi custodi di sapori unici, come Modica, Bronte e Marsala, o i centri storici millenari di Taormina, Siracusa, Agrigento e Ragusa Ibla. I turisti, già nel corso del viaggio, potranno conoscere alcuni dei prodotti tipici della Sicilia, tutelati da quasi 50 presidi Slow Food e ascoltare racconti e tradizioni a loro legati. I Treni del Gusto hanno già preso il via da Palermo a Porto Empedocle, da Catania a Caltagirone e oggi “il treno del barocco” attraverserà Siracusa e Noto, mentre il “treno dei templi” percorrerà da Caltanissetta a Porto Empedocle. Queste le altre tappe: sabato 5 settembre 2020 Siracusa – Modica “il treno del barocco”; sabato 12 settembre Palermo – Cefalù “il treno dei Normanni”; sabato 12 settembre Messina – Taormina “il treno dell’acqua”; domenica 13 settembre Messina – Alcantara (Castiglione di Sicilia) “il treno dei vini”; sabato 19 settembre Trapani – Mazara del Vallo “il treno del pesce”; domenica 20 settembre Siracusa – Ispica – Ragusa “il treno del barocco”; sabato 26 settembre Palermo – Alcamo Diramazione (Segesta) “il treno degli Elimi”; domenica 4 ottobre Palermo – Porto Empedocle “il treno dei templi”; domenica 11 ottobre 2020: Palermo – Tusa “il treno dell’arte”; domenica 18 ottobre Siracusa – Caltagirone “il treno della ceramica”; domenica 18 ottobre Palermo – Roccapalumba Alia “il treno del fico d’india”; sabato 24 ottobre Siracusa – Giarre Riposto (Bronte – Randazzo) “il treno del pistacchio”; domenica 8 novembre Messina – Siracusa (Ortigia) “il treno del barocco”; sabato 14 novembre Messina – Giarre Riposto (Bronte – Randazzo) “il treno del pistacchio”; domenica 15 novembre Palermo – Castelvetrano (Cave di Cusa) “il treno dell’olio e del pane nero”; domenica 22 novembre Palermo – Dittaino (Piazza Armerina – Villa del Casale) “il treno dei mosaici”; domenica 29 novembre Palermo – Marsala “il treno del Marsala”; domenica 29 novembre Caltanissetta – Porto Empedocle “il treno dei templi”; domenica 6 dicembre Caltanissetta – Modica “il treno del cioccolato”; domenica 6 dicembre 2020 Catania – Modica “Il treno del cioccolato”.