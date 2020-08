“a Scurata” le vestie di mare di Nicoletta Vaiarello con i Virginia Gold

La rassegna “a Scurata, cunti e canti al calar del sole – Memorial Enrico Russo”, organizzata dal MAC, Movimento Artistico Culturale, nella suggestiva location delle Saline Genna prosegue i suoi appuntamenti grazie al patrocinio del Comune, al supporto degli sponsor Cantine Pellegrino, MediPower, Selmar e dei media partner Marsala C’è, itacanotizie.it e La Tr3 Canale 616. Venerdì, 28 agosto, alle ore 19.15, il teatro a mare Albarìa, ospiterà uno spettacolo “giovane”: “Vestie di mare”, testo e regia di Nicoletta Vaiarello con musiche della band marsalese Virginia Gold che hanno riscosso un notevole successo col singolo Benvenuti al Sud e con la partecipazione alle selezioni del Festival di Sanremo.

In una grotta nascosta in uno strapiombo sul mare vivono tre donne: Minica, Resina e Maruzza. Sono vestie di mare, creature metà donne e metà pesce, come leggenda narra. Vivono lì per salvarsi da un grave pericolo, scendendo a patti con la dea del mare Calypso. Ma l’acqua di mare può anche corrodere ricordi ed emozioni e lascia spesso l’eco vuota della risacca. “Vestie di mare” è una favola, un mito moderno che racconta la vita e il prezzo da pagare per la libertà attraverso il canto melodioso delle sirene, dei pesci e di un grande amore perduto che continua a vibrare nel fondo degli abissi.