‘a Scurata”, concerto con i Kinisia Blues Band e… B B King

La rassegna “a Scurata, cunti e canti al calar del sole – Memorial Enrico Russo”, organizzata dal MAC, Movimento Artistico Culturale, nella suggestiva location delle Saline Genna prosegue i suoi appuntamenti grazie al patrocinio del Comune, al supporto degli sponsor Cantine Pellegrino, MediPower, Selmar e dei media partner Marsala C’è, itacanotizie.it e La Tr3 Canale 616. Domani sera, 25 agosto, spettacolo unico alle ore 19.15 sul Teatro a Mare Albarìa, andrà in scena “Lucille, una lunga storia d’amore – Omaggio a B B King” della Kinisia Blues Band.

Formazione che opera da oltre 10 anni nel panorama del blues siciliano e non, i Kinisia Blues Band vantano concerti e partecipazioni in Italia e all’estero. Al loro attivo due album: il primo “The thirtieth song” dedicato al padre del blues, Robert Johnson, che ha visto la luce nel 2012 e il secondo album è arrivato nel 2017 con il titolo “The three kings of blues”. Dopo l’edizione della “Scurata” 2019, ritornano sulle scene con una nuova voce: Armando Calabrò lascia il posto a Pasquale Salerno, altra voce calda, che si esibirà assieme a Nino Casano, Salvatore Sinatra e Gregorio Caimi (chitarre), Diego Buffa (basso), Pasquale Nuccio (batteria). Questa volta il progetto sarà dedicato al re del blues, B B King, ed alla sua indimenticabile chitarra “Lucille”.